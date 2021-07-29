Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Elevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, "Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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