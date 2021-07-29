Yavuz Sinan Mahallesi Değirmenci Sokak'taki 3 katlı metruk binanın iç kısmının bir bölümü çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişi yara almadan kurtuldu

Binadan bir kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırıyor.

Uyarı yazısı aşılmış

Bu arada binanın duvarında "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşmayınız. Araç park etmeyiniz" yazısının bulunduğu dikkati çekti.