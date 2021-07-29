Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te 3 katlı binanın bir kısmı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın içinde çökme meydana geldi. Çökme esnasında binada bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırıyor.
Yavuz Sinan Mahallesi Değirmenci Sokak'taki 3 katlı metruk binanın iç kısmının bir bölümü çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir kişi yara almadan kurtuldu
Binadan bir kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırıyor.
Uyarı yazısı aşılmış
Bu arada binanın duvarında "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşmayınız. Araç park etmeyiniz" yazısının bulunduğu dikkati çekti.
Etiketler: İtfaiye
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