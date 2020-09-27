Şile’de yapılan bir kamp festivalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup dans etmesi 'pes' dedirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti.