Haber Giriş: Kaynak: İHA
Şile’de festival düzenleyen gençler koronavirüsü unuttu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şile’de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç festival düzenledi. Festivalde el ele tutuşup dans eden gençler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.
Şile’de yapılan bir kamp festivalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup dans etmesi 'pes' dedirtti.
[Fotoğraf: İHA]
Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti.
Etiketler: Şile kamp festival sosyal mesafe halaySon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:14
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