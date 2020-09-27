Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Bolu'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Köroğlu Dağları Ortaköy mevkiindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: orman yangını BoluSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 16:21
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