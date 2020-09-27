Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ege Denizi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26,52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127,84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.
4,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, 11,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Ege denizi deprem AFADSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:56
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