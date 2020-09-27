Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tokat'ta orman yangını: 4 noktada sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Aktepe köyündeki ormanlık alanda, 4 noktada yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanında 4 noktada yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın alanının dağlık ve sarp arazi olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte zorlanıyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.
Etiketler: Tokat orman yangınıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:27
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