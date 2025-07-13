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Türkiye
DHA 13.07.2025 13:38

Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheli avukat suçüstü yakalandı

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli avukatın rüşvet pazarlıklarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlendi.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Şile Belediyesine yolsuzluk operasyonu
CHP'li Şile Belediyesine yolsuzluk operasyonu

Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Belediye içerisinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, 'başkanın ricası', 'yardım' ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları kaydedildi.

Avukat suçüstü yakalandı

Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu şüpheli avukat Ali Şafak, iddiaya göre yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin euroyu rüşvet alırken yakalandı. O anlara dair ortaya çıkan görüntülere rüşvet konuşmaları da yansıdı.

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Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheli avukat suçüstü yakalandı
Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheli avukat suçüstü yakalandı
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