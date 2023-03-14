Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Silahlı saldırıya uğradılar, çay içmeye devam ettiler
İstanbul Sarıyer'de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan kişiler olay sonrası çaylarını içmeye devam etti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı.
Şahıslardan biri mermiden eğilerek kurtuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı.
Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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