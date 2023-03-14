Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı.

Şahıslardan biri mermiden eğilerek kurtuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.