Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremler yaban hayatını da olumsuz etkiledi
Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremler nedeniyle dağlardan kopan dev kaya parçaları ve göçükler, bazı hayvanların doğal yaşam alanlarını tahrip etti.
Kahramanmaraş merkezli depremler sadece yerleşim yerlerine, yollara zarar vermedi. Aynı zamanda kırsal alandarda bulunan dağlara, tepelere de zarar verdi, tahribata yol açtı.
Adıyaman'ın Tut ilçesindeki yüksek kesimler depremin etkisini net şekilde gözler önüne serdi.
Dağlardan kopan büyük kayaların alçak kesimlere sürüklenmesi bölgedeki hayvanların yaşam alanlarını tahrip etti.
Mağaralar yok oldu
Dağ keçisi, akbaba, kartal gibi hayvanların sığındığı doğal mağaralar yok oldu.
Yaban hayvanları da çareyi yerleşim yerlerine inmekte buldu. Bölge halkı zaman zaman yaban hayvanları için doğaya yiyecek de bırakıyor.
Kamera: Nurullah Geylani
Drone: Uğur Bulut
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