Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak hazırlanan etil alkolü piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Konak ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen 2 depo, 1 iş yeri, 2 araç ve bir ikamete baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda 3 bin 600 litre sahte etil alkol, 177 bin 346 sahte ilaç, 56 bin 740 etiket ve bir miktar anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.