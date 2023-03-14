Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içki operasyonu: 3 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İzmir'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 600 litre etil alkol ile 177 bin 346 sahte ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak hazırlanan etil alkolü piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Konak ve Karabağlar ilçelerinde önceden belirlenen 2 depo, 1 iş yeri, 2 araç ve bir ikamete baskın yapıldı.
Adreslerdeki aramalarda 3 bin 600 litre sahte etil alkol, 177 bin 346 sahte ilaç, 56 bin 740 etiket ve bir miktar anason aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Sahte İçki Sahte Alkol
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