Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Alparslan Türker Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın yıkımına başladı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 30 bina bugün yıkılacak.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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