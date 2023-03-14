Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47''de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Son Dakika
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