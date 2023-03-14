İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "örgütlü şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen dosya kapsamında, İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden yapılan operasyon sonrasında mağdur kişilerin çeşitli sebeplerle ikna edilerek, banka hesapları üzerinden para göndermek suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık olaylarında banka hesapları kullanılan kişilerin alınan ifadeleri ve yapılan araştırmalar sonucunda örgütün üst yapısı ve diğer "hesapçı"ların tespiti amacıyla, 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı.

İncelemeler sonucunda tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürülürken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.