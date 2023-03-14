Yaşanan acıya kayıtsız kalmadı. Kazandığı ödülünü depremzedelere bağışladı.

Otizmli sporcu Murat Muslu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşıyor. Başarılı sporcu 5 kez atletizm dalında Türkiye Şampiyonu oldu.

Son olarak katıldığı 13 Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinciliği göğüsledi. Kazandığı para ödülünü ise hiç düşünmeden depremzede kardeşleriyle paylaşmak istedi.

Muslu'nın en büyük destekçisi Kırgız antrenörü Darika Adatovna ile birlikte Kahramanmaraş'ın Dulkadir ilçesine gitti. Kılavuzlu Millet Bahçesi'ndeki Kırgız çadırlarında kalan depremzede çocuklarla bir araya geldiler.

Çocuklar dağıtılan hediyelerle mutlu oldu. Murat Muslu, müsabakadan kazandığı ödülün bir kuruşuna dahi dokunmadan depremzedelere bağışladı.

"Otizm başarıya, merhamete, vicdana engel değildir"

Şampiyon Muslu, antrenörü ve sevenleri tarafından Darika’nın Meleği olarak anılıyor. Muslu’nun üzerinde 17 yıl emek veren antrenörü Darikai, otizmin başarıya, sevgi ve merhamete engel olmadığını ifade etti.

"Ben Kırgız kızı Türk gelini Darika Acar. Özel sporcular antrenörüyüm. Yanımdaki oturan çocuk özel bir çocuktur. Asla bu çocuklara, sporculara otizm demiyorum. Bunlar benim meleklerim. Bu çocukları zamanında okula gidemez, okuyamaz, asla konuşamaz denilen çocuklardı. 5 senedir 400, 800, 1500, 3000 fırlatmada, uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldu. 3 senedir de uluslararası 10, 15, 20 kilometrede maratoncular. İnanır mısınız 2023 8 ocakta Adana’da 21 kilometre koşarak bu ödülü, bu sporcum Murat Muslu kazandı. Bir kuruşuna dokunmadan depremzede kardeşlerimize bağışlıyor. Otizm başarıya, merhamete, vicdana engel değildir. Engel biziz."

Atletizm 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Gülle atma ve Uzun atlama dallarında şampiyonlukları olan Murat Uslu’nun antrenörü bir Kırgız kızı Türk gelini Darika Adatovna Acar.