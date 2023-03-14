Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu heyecanı, bugün ve yarın oynanacak 4 maçla sona erecek.

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea ve Milan son 8 takım arasına kalmayı başardı.

TSİ 23.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

Bugün:

Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)