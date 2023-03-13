Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Lüksemburg'u farklı yendi: 15-1
[Fotograf: AA]
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Lüksemburg'u farklı bir skorla 15-1 yendi.
İzlanda'nın Akureyri kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı takım Lüksemburg ile karşılaştı.
Şampiyonanın ikinci maçında Lüksemburg'a karşı etkili bir oyun sergileyen Türkiye, rakibini 15-1 mağlup etti.
Organizasyonda ilk galibiyetini kazanan Türkiye, 3 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Türkiye, şampiyonadaki üçüncü maçını 15 Mart Çarşamba günü İzlanda ile oynayacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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