Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.