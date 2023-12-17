Çok Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.12.2023 08:07

Silah kaçakçılarına 'Mercek-8' operasyonu: 1558 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde düzenlenen Mercek-8 Operasyonlarında 1558 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına 'Mercek-8' operasyonu: 1558 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek ile 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1335 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 1558 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 179 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 58 tabanca bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bireysel Silahlanma İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
İstanbul'da iki ayrı araç yangını
08:40
Sakarya'da hafif ticari aracın tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
08:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
06:33
İsrail'deki Gazeteciler Sendikası'ndan darbedilen AA muhabirine destek
06:16
İsrail ordusu: Lübnan sınırında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker öldü
05:09
İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
FOTO FOKUS
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ