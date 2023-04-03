Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Siirt'te kargo yoluyla İstanbul'a gönderilmek istenen kolilerde 18 kilo 560 gram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri koordinesinde bir kargo şirketinde yapılan kontrollerde, İstanbul'a gönderilmek istenen 2 kolide 18 kilo 560 gram skunk ele geçirildi.
Soruşturma sonucu yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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