Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:13:52:54 TSİ
Enlem:38.075 N
Boylam:37.823 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/aWdb4sfptA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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