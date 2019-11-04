Türkiye
Siirt'te tuzaklanan patlayıcı imha edildi04 Kasım 2019 Pazartesi 10:50 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:16
Siirt'in Pervari ilçesinde uzaktan komutalı antitank roketatar fişeği ele geçirildi. Mühimmat olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin Doğan-Kubik köy yolunda el yapımı patlayıcı tuzakladığı bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucunda, Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyindeki Cemikari Yaylası bölgesinde uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatı bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Mühimmat olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Kaynak: AA