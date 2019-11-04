Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağdaş Mahallesi kırsalındaki ağaçlık ve çalılıklara çuvallar içinde uyuşturucu madde saklandığı ve kurye vasıtasıyla farklı araçlarla uyuşturucunun büyükşehirlere sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bölgeye önceki gün düzenlenen operasyonda, üzeri brandayla örtülerek çalılıklara gizlenmiş çuvallarda satışa hazır 220 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gözaltına alınan şüpheli M.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA