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Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: Siirt Jandarma Komutanlığı]
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.
Güvenlik güçlerince Payamlı köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
Etiketler: Terör örgütü PKK terör operasyonu Siirt EruhSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:56
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