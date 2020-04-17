Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi... Hangi iller büyükşehir olarak kabul ediliyor?
Bu geceden itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başlayacak. Hafta sonu sürecek yasak Pazar gecesi sona erecek.Peki, 30 büyükşehir hangileri? Hangi iller büyükşehir belediyesi olarak kabul ediliyor?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.
Genelgeye göre 17 Nisan 2020 24:00 itibarı ile sokağa çıkma yasağı başlamış olacak. Yasak 19 Nisan Pazar günü saat 24:00’da sona erecek. Peki, 30 büyükşehir hangileri?
Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi;
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
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