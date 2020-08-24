Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.T, S.B, İ.İ, H.B, F.T, M.A, B.B. ve Z.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.