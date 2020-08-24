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Siirt'te terör operasyonunda 8 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.T, S.B, İ.İ, H.B, F.T, M.A, B.B. ve Z.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.
Etiketler: Siirt terör operasyonu PKKSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53
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