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Küçükçekmece'de çöp kamyonu devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu devrilerek refüje çarptı.
Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir eden çöp kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilerek sürüklenen araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöpler yola savruldu
Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle devrilen ağaç ve kamyondan savrulan çöpler kaldırıldıktan sonra caddede araç trafiği normale döndü.
Etiketler: küçükçekmece kaza İstanbul çöp kamyonu devrildiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:05
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