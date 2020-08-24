Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir eden çöp kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilerek sürüklenen araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöpler yola savruldu

Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle devrilen ağaç ve kamyondan savrulan çöpler kaldırıldıktan sonra caddede araç trafiği normale döndü.