Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 36 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 17- 23 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin, gümrük kaçağı 600 paket sigara, 270 puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 47 kaçak cep telefonu ve 382 şişe tıbbi ilaç ele geçirildi.
Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: şırnak kaçakçılık operasyonları Silopi CizreSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:50
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