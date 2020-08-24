Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıyer’de otomobil dere yatağına uçtu
Sarıyer'de bir otomobil yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
Ayazağa Hadım Koruyolu Caddesi'nde A.K'nın kullandığı otomobil virajı alamayarak dere yatağına düştü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Sarıyer Ayazağa Hadım Koruyolu CaddesiSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:36
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