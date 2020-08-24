Esenli Köyü Bağdaş Yaylası mevkiinde Ömer Yağlı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.