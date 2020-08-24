Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan yangında ahşap ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Esenli Köyü Bağdaş Yaylası mevkiinde Ömer Yağlı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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