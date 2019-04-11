Türkiye
Siirt'te PKK propagandası: 6 gözaltı
11 Nisan 2019 Perşembe 13:09 - Son Güncelleme 11 Nisan 2019 Perşembe 13:17
Siirt'te sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülenlere yönelik bazı adreslerde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.