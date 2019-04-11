Olay, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi.

A.A. arkadaşları ile beraber seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada beraber gezdiği arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.

Sürücü yakalandı, ehliyetine el konuldu

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler harekete geçti.

Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A. aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.’ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak"tan işlem yapıldı.

Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.

Kaynak: İHA