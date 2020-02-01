Siirt'te öğrencilerine şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesinin ardından son verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.
Etiketler: şirvan şiddet uygulayan öğretmen görevden ihraçSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 16:02
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