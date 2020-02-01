Kentten Van'a ulaşımın sağlandığı Tutak ile Hamur ilçelerindeki kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda aracın ilerleyemediği kara yolunda, jandarma ve polis trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Ahmedi Hani Havalimanı Kavşağı'nda çok sayıda tırın bekletilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri de tır sürücülerine yiyecek yardımında bulundu.

Tır sürücüsü Fuat Uğur yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi sonrası yolların kapandığını ve tedbir amaçlı geçişlere izin verilmediğini belirtti.