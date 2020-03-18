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Siirt'te kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde Karayolları 94. Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırsalda karla mücadele çalışması yürüten İrfan Balcı'nın kullandığı Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, Çeltik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Balcı ve Zübeyir Gergef yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: yaralı kaza kar küreme aracıSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:10
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