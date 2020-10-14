Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kayahisar köyünde oturan 49 yaşındaki Nezir Yezen, ceviz toplamak için ağaca çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Yezen, çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yezen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yezen'in cesedi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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