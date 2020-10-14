Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de zeytin yağı fabrikasının bahçesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin yağı fabrikasının bahçesindeki paletlerde yangın çıktı. Yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahale ediliyor.
Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde yer alan fabrikanın bahçesindeki zeytin yağı paketlerinin bulunduğu paletlerden alevler yükseldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.
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