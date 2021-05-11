TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, illerin hanehalkı büyüklüğüne göre incelendiğinde Şırnak'ın 5,75 kişi ile birinci oldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa, 5,16 kişi ile Hakkari, 5,6 kişi ile Batman, 4,87 kişi Siirt ve Mardin takip etti. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale, onu 2,66 kişi ile Tunceli izledi. Siirt'in 65 bin 753 hanehalkı tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik sayı 7 bin 834 kişi, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 44 bin 74 kişi oldu. Ayrıca geçen yıl Siirt'te gerçekleşen 1821 evliliğin yüzde 12,4’ü olan 225 evlilik akraba evliliği oldu."