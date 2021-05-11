Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Camideki klimanın dış ünitesini çalanlar yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da bulunan bir camideki klimanın dış ünitesini çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yüreğir ilçesinde bulunan Fet Ahmet Gülşen Camii'ndeki klimanın dış ünitesinin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Akıncılar Mahallesi ara sokaklarına doğru kaçan 3 şüpheliyi Akıncılar Camii yakınlarında yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, zanlılarla birlikte ele geçirdiği klimanın dış ünitesini cami imamına teslim etti.
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