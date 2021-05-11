Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi.

Otoyol üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, aniden fren yaptı. Bunun üzerine arkadan gelen tır ve Abdülkadir P. idaresindeki bir başka tır birbirine girdi.

Kaza sonrası tır şoförü Abdülkadir P., şoför kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede kurtarılan yaralı sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.