İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayıları açıklandı.

Haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

En çok vaka görülen iller

Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu.

En az vaka görülen iller

Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti.

Bir ilde vaka sayıları arttı

Haftalık vaka sayısı haritasında sadece bir ilde vaka sayıları arttı. Ardahan'da 24-30 Nisan haftasında 251,66 olan vaka sayısı, 1-7 Mayıs haftasında yüzde 1,65 artarak 255,82'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadaki mesajında "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.