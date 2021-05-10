Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AFP
BioNTech: Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok
[Fotoğraf: Reuters]
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısının, koronavirüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir modifikasyona ihtiyaç duymadığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, mevcut koronavirüs aşısının, tespit edilen önemli yeni varyantlara uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığı vurgulandı.
Bununla birlikte, halihazırda kullanılan aşının ufak değişikliklerle hazırlandığı belirtilen "varyanta özgü versiyonu" üzerinde testlerin mart ayından bu yana sürdüğü aktarıldı.
Bu çalışmanın da SARS-CoV-2'ye karşı yeni, güncellenmiş bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde BioNTech ve Pfizer'ın izleyeceği yolu belirlemede kullanılacağı kaydedildi.
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, nisan ayında, ürettikleri aşının Hint varyantına karşı etkili olduğunu söylemişti.
BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısı halihazırda 90'dan fazla ülkeye ulaştırılıyor.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 17:38
- 17:30
- 17:48
- 17:36
- 17:20
Sıradaki Haber
Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz