Şirketten yapılan açıklamada, mevcut koronavirüs aşısının, tespit edilen önemli yeni varyantlara uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığı vurgulandı.

Bununla birlikte, halihazırda kullanılan aşının ufak değişikliklerle hazırlandığı belirtilen "varyanta özgü versiyonu" üzerinde testlerin mart ayından bu yana sürdüğü aktarıldı.

Bu çalışmanın da SARS-CoV-2'ye karşı yeni, güncellenmiş bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde BioNTech ve Pfizer'ın izleyeceği yolu belirlemede kullanılacağı kaydedildi.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, nisan ayında, ürettikleri aşının Hint varyantına karşı etkili olduğunu söylemişti.

BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısı halihazırda 90'dan fazla ülkeye ulaştırılıyor.