İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, öldürülen eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Devrim Muhafızlarını eleştirdiği ses kaydı İran’da büyük tepki çekti.

Zarif, Meclis Milli Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili sorularını cevapladı ve "Söylediklerimle Kasım Süleymani'yi alçaltmaya çalışmadım" dedi.

Devrim Muhafızlarına karşı kullandığı "Diplomasi, savaş meydanına ve askere feda edildi" sözlerini de geri aldı.

İranlı Bakan "Diplomasi ve sahayı ayırmadım, inanıyorum ki meydan ve diplomasi yan yana milli mücadelemizi en iyi şekilde sağlayabilir" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, cumhurbaşkanı seçiminde aday olmayacağını da tekrar etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayımlamıştı. Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve İran'daki askeri yapı ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayımlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı.

Olay, ülkede Zarif'in tarafında olduğu reformistlerle muhafazakarları karşı karşıya getirmişti.