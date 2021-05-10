Yunus Emre Enstitüsü (YEE), iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve yıllardır yakınlarıyla sadece telefonla iletişim kuran Suriyeli 7 aileyi, bayram öncesi Azez’de buluşturmak için çalışma başlattı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 7 ailenin fertleri, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Azez’e götürüldü. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Azez’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde kendilerini bekleyen yakınları ile bir araya geldi.

"10 yıl sonra ilk kez birbirimize dokunduk"

Yıllar sonra kavuşan akrabalar, sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aileler, 10 yıl sonra ilk kez birbirlerine dokunduklarını söyleyerek Türkiye’ye teşekkür etti.

[Fotoğraf: DHA]

Çifte bayram yaşadığını anlatan Lina Hanfura, 10 yıldır Türkiye'de yaşayanlardan.

"Suriye'deki yakınlarım ile 10 yıldır sadece telefon ile konuşuyorduk ve görüntülü aramalar ile birbirimizi görebiliyorduk. 10 yıl sonra birbirimize ilk kez kavuştuk. İlk kez kardeşlerime, yeğenlerime dokundum. Biz yokken dünyaya gelen yeğenlerimle ilk kez canlı olarak birbirimizi gördük. Çifte bayram yaşadık ve bize bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum."

"Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum"

Magid Rahal de iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye’ye geldiklerini ve aradan geçen süre içinde Azez’de kalan yakınlarını göremediklerini dile getirdi.

"10 yıl sonra Türkiye'den ülkemize gelebildim. Burada yıllardır görmediğim yakınlarım ile buluştum. Savaş sonrası dünyaya gelen torunlarımı ilk kez canlı olarak görüp onlara dokundum. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyorum."

"Ramazanın bereketini paylaşarak yaşamak bizleri çok mutlu ediyor"

Yunus Emre Enstütüsü Azez Kültür Merkezi Müdürü Fikret Çıtak ise ramazanda bayram öncesi yıllardır kavuşma hasreti çeken Suriyelileri bir araya getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Ramazanın bereketini paylaşarak yaşamak bizleri çok mutlu ediyor. Masumiyetleri ile sevinç, umut ve mutluluk kaynağımız olan çocuklarımızın da yüzleri gülsün istiyoruz. Ramazan ayını bugün paylaştıklarımızla taçlandırmış olacağımıza inanıyoruz. Azezli kardeşlerimize saygı ve selamlarımı iletirken barış, huzur ve hoşgörü ortamında nice kalıcı kavuşmaların yaşanacağı, insana yakışan tüm güzelliklerin can bulacağı günlerin nasip olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kavuşmanın ardından çocuklar eğlendi

Ailelerin sevinç gözyaşları içinde hasretle kucaklaştığı duygulu anların ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kazakistanlı halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, Ses Ver Sus Acapella Grubu ile sahne aldı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği etkinlikte Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula da yer aldı. Sanatçı, katılımcılarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından kaligrafi sanatını icra etti.

Suriyeli çocuklar da Hacivat-Karagöz gölge oyunu, kukla gösterimi, animasyon etkinlikleri, yarışmalar, Aşuk-Maşuk halk oyunu, köpük ve balon etkinlikleri ile keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar, drama etkinliklerinin ardından dağıtılan pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramları ile günün tadını doyasıya çıkarırken bayramlık hediyelerini de aldı.