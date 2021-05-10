Ulusal basında yer alan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kwata bölgesinde teheccüd namazı kılmak için bir camide toplanan Müslümanlar, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 40 kişi kaçırılırken, çok sayıda kişi yaralı olarak kaçmaya başardı.

Kurtarma operasyonu başlatıldı

Katsina Polis Sözcüsü Gambo İshaka, saldırının ardından 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İshaka, kaçırılan diğer kişilerin nerede olduklarının bilinmediğini ancak kurtarmak için operasyon başlatıldığını söyledi.

Silahlı çeteler saldırılar düzenliyor

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Son olarak dün silahlı kişilerin eyalette düzenlediği saldırıda 11 köylü hayatını kaybetmişti.