Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Çin, salgın nedeniyle Everest'in zirvesine 'ayrılık çizgisi' çekecek
[Fotoğraf: AFP]
Çin, Everest'e çıkan dağcılar arasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için dağın zirvesine "ayrılık çizgisi" çekecek. Böylece, Nepal tarafından tırmanan dağcılar ile Çin tarafından tırmanan dağcıların teması engellenecek.
Karar, dağcılar arasında koronavirüs vakalarının arttığına yönelik uyarıların ardından alındı.
Buna göre, halihazırda tırmanışta olan Çinli dağcılar zirveye varmadan, Tibet dağcılık rehberlerinden oluşan bir ekip söz konusu ayrım hattını kuracak.
Çin tarafından tırmanan dağcıların zirvede Nepal tarafından tırmananlarla temas etmesi engellenecek. Ancak Çin'in kuralları nasıl uygulayacağı henüz tam olarak belli değil.
Tibet dağcılık rehberlerinin tedbirleri uygulamak için bölgede kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor.
Everest tırmanışlarını önemli bir gelir kaynağı olarak gören Nepal, bu sezon yaklaşık 400 yabancı dağcıya izin verdi.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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