Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 30'a yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Koordinatörü İbrahim Audu Hussein, 8 Mayıs'ta Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, pazardan dönen yolcuları taşıyan teknenin kötü hava şartları nedeniyle bir ağaç köküne çarptığını açıkladı.
Hussein, "Şimdiye kadar 30 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi hala kayıp" dedi.
65 kişi kurtarıldı
Arama çalışmalarında 65 kişinin kurtarıldığını aktaran Hussein, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığını ifade etti.
Shiroro Nehri'nde 2 gün önce meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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