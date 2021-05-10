Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 129 vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 bin 461'e yükseldi.

Yeni vakaların büyük kısmı başkent Hanoi'de.

Vakalar, Çinli uzmanlarla bağlantılı

COVID-19 ile mücadelenin başarıyla yürütüldüğü ülkede, 27 Nisan'a kadar olan bir aylık sürede yurt içi vaka görülmüyordu.

27 Nisan'dan bu yana tespit edilen yurt içi 400 vakanın, ülkeye gelen ve 2 haftalık karantinanın ardından testleri pozitif çıkan Çinli uzmanlarla bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Ülkede Hanoi'nin yanı sıra birçok bölgede eğitime ara verilirken, eğlence mekanları ile karaoke salonları kapatıldı.

8 aydır virüs kaynaklı ölüm yok

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmazken, ülkede toplamda 35 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Vietnam'da en son 3 Eylül'de 1 kişi COVID-19 nedeniyle ölmüştü.

750 bin kişi aşı oldu

Ülkede mart ayı başında başlatılan aşılama kampanyasında şimdiye kadar 750 bin civarında kişiye COVID-19 aşısı uygulandı.