Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 04:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında, 2 kardeş dumandan etkilendi.
Hamidiye Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunanları tahliye etti.
Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken dumandan etkilenen Mustafa ve Mahir Bektaş kardeşler hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 04:41
- 04:44
- 03:18
- 03:16
- 03:07
Sıradaki Haber
Başkan Aktaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aratan mektup
Yükleniyor lütfen bekleyiniz