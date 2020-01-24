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Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandıHaber Giriş:
Yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt'te 60 köy yolu ile Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Geceden itibaren etkili olan kar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Batman-Siirt kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.
Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda şarampole devrilme tehlikesi olan 2 yolcu otobüsü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Kar yağışı siirt-batman kara yoluSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:39