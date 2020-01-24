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Pide salonundaki buzdolabı bomba gibi patladıHaber Giriş:
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı.
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir pide salonunda 03.00 sıralarında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte dükkandaki buzdolabı bomba gibi patladı.
İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek kısa sürede alevlere müdahale ederek, söndürdü.
Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler: yangın patlayan buzdolabı orhaneliSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:32