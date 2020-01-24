Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir pide salonunda 03.00 sıralarında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte dükkandaki buzdolabı bomba gibi patladı.

İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek kısa sürede alevlere müdahale ederek, söndürdü.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA